Подмосковные больницы получили новые аппараты для рентгена и КТ

Фото: Пресс-служба Минздрава МО

Еще шесть аппаратов для КТ и рентгена запустили в больницах Подмосковья. Оборудование работает в тестовом режиме.

В Можайской больнице появился новый КТ-аппарат, в Щелковской — флюорограф, в МОНИКИ, Пушкинской, Королевской и Электростальской больницах заработали новые рентген-аппараты.

«На закупку и установку этой медтехники направили более 176 миллионов рублей», — рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

В Пушкино техника уже работает.

«Сегодня в поликлинике начал работать современный рентген-аппарат последнего поколения. Такие сейчас установлены в большинстве подразделений больницы. Он способен выполнять весь спектр рентген-исследований, регулируется по высоте, фиксируется с помощью электромагнитной установки», — сказал заведующий рентгенологическим отделением Пушкинской больницы Евгений Шелудько.

Оборудование работает в тестовом режиме. Медтехнику приобрели по поручению губернатора региона Андрея Воробьева, благодаря нацпроекту «Здравоохранение».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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