Подмосковные больницы получили новые аппараты для рентгена

Подмосковные больницы получили еще 13 современных аппаратов для рентгена с начала года. Всего на их закупку и установку направили 387 миллионов рублей.

Новые аппараты для рентгена установили в больницы и поликлиники Подмосковья. Один из них сегодня заработал в Видновской клинической больнице. По словам заместителя председателя правительства Подмосковья — министра здравоохранения Максима Забелина, на нем будут обследовать как экстренных, так и плановых пациентов. В день при помощи аппарата будут проводить около 80 исследований.

«Мы продолжаем оснащать наши больницы современной цифровой медтехникой. С начала года мы ввели в работу уже 13 рентген-аппаратов общей стоимостью 387 миллионов рублей», — сказал он.

На ремонт и установку рентген-аппарата в Видном выделили 29 миллионов рублей. Его закупили в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора Андрея Воробьева.