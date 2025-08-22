Подмосковные больницы получили еще 4 аппарата для микрохирургических операций

В Наро-Фоминскую и Пушкинскую клинические больницы имени Розанова, а также в МОНИКИ имени Владимирского поступили четыре новых микроскопа. Новая техника предназначена для травматологических отделений, а также для отделения челюстно-лицевой хирургии.

«Новые операционные микроскопы позволяют хирургам непосредственно во время вмешательства получать изображение высокой четкости при многократном увеличении, что важно для эффективности лечения. На закупку четырех единиц оборудования было направлено более 90 миллионов рублей», — сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Максим Забелин.

Заведующий отделением травматологии Селятинского подразделения Наро-Фоминской больницы Тавриз Аббасов отметил, что это уникальное оборудование, которое поднимет уровень помощи пациентам. Он пояснил, что микроскоп увеличивает изображение операционного поля, позволяя хирургам с высокой точностью восстанавливать повреждённые нервы, сосуды и сухожилия.

Оборудование закупили по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.