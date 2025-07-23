Подмосковные больницы получили еще 38 аппаратов для рентгена с начала года

Медицинские учреждения Московской области продолжают пополнять свой диагностический арсенал современной техникой. С начала года в больницы региона поступили 38 цифровых аппаратов для рентгена.

Новое устройство, в частности, получила поликлиника в Электроуглях.

В общей сложности в Подмосковье на оснащение медицинских учреждений техникой для проведения рентгена выделили в этом году 960 миллионов рублей.

«Сегодня ввели в работу новый рентген-аппарат в Богородском», — добавил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Новая техника отличается улучшенным качеством изображения и сниженной лучевой нагрузкой на пациентов. Аппарат рассчитан на проведение диагностики как взрослым, так и детям, с плановой нагрузкой до 50 исследований в смену.

Оснащение медицинских учреждений стало возможным благодаря реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и инициативе губернатора Андрея Воробьева.

«Поступление нового оборудования — часть комплексной работы по улучшению диагностики и лечения в нашем округе. Мы продолжаем обновлять материально-техническую базу, чтобы соответствовать современным стандартам здравоохранения», — отметил главный врач Ногинской больницы Сергей Лившиц.

Для прохождения рентгенологического исследования необходимо получить направление у лечащего врача. Записаться на прием можно через раздел «Здоровье» на портале госуслуг Московской области или по единому номеру 122.