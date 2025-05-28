Подмосковные больницы получили еще 18 аппаратов для рентгена с января

Больницы Московской области продолжают оснащать современной техникой. С начала года в медицинские учреждения региона поступили 18 рентген-аппаратов типа С-дуга.

Устройства позволяют врачам получать рентгеновские снимки под разными углами непосредственно во время операции. На приобретение аппаратов по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» и поручению губернатора Андрея Воробьева направили почти 262 миллиона рублей.

«Современное оборудование необходимо для проведения оперативных вмешательств и оказания качественной медицинской помощи. Для этого мы продолжаем закупать медтехнику для наших больниц. С начала года в 14 больниц нашего региона поступило 18 рентген-аппаратов типа С-дуга», — пояснила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Устройства получили медицинские учреждения, расположенные в Долгопрудном, Химках, Клину, Рузе и других округах.