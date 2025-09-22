Подмосковные больницы получили еще 16 передвижных аппаратов для рентгена с января

Больницы Подмосковья продолжают оснащать современной техникой для лечения и диагностики. С начала года медучреждения получили 16 передвижных аппаратов для рентгена. Они позволяют проводить исследования прямо в палате.

По словам заместителя председателя правительства Подмосковья - главы регионального Минздрава Максима Забелина, всего в этом году закупят 18 таких аппаратов на общую сумму 153 миллиона рублей.

«Передвижные рентген-аппараты применяются для выполнения исследований пациентам с ограниченной подвижностью, например, находящимся в отделениях реанимации, интенсивной терапии, травматологии», — сказал он.

Оборудование получили 11 организаций. Это больницы в Долгопрудном, Клину, Одинцове, Пушкино и других муниципалитетах.

«Наши врачи уже оценили возможность анализа цифровых снимков, увеличение, перемещение снимка по экрану и много других манипуляций. Это позволяет полностью автоматизировать работу по описанию снимка, подготовке заключения, а также значительно сократить время выполнения рентгеновских исследований», — добавила главврач Клинской больницы Ольга Стебловская.

Цифровые аппараты позволяют получать снимок моментально. Описание исследования отображается в медкарте пациента.

Всю технику закупили по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора.