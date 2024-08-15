Подмосковные больницы получили еще 16 аппаратов для рентгена с января

Фото: Пресс-служба Минздрава МО

Еще 16 передвижных рентген-аппаратов типа С-дуга поступило в подмосковные больницы с начала года. Их используют во время проведения операций для получения снимков под разным углом.

Как рассказали в подмосковном Минздраве, на закупку таких аппаратов в этом году направили почти 200 миллионов рублей.

«Для оказания качественной и доступной медицинской помощи жителям Подмосковья необходимо оснащать медучреждения современным оборудованием», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Новую технику получили больницы в Жуковском, Ступине, Долгопрудном и других округах. Ее закупили по поручению губернатора Андрея Воробьева.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Ослепнуть за сутки. Как носить контактные линзы и не лишиться зрения

«Им без разницы, гражданские или нет». Пенсионер помог вывести из курского села более 60 человек

Цены в заморозку. Как инициатива ФАС поддержит офлайн-рынок

«Чудом осталась жива». Выжившей в Судже врачу заново придется учиться ходить

Меньше заседаний — больше выхлопа. Что Дюмин будет делать в Курской области

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте