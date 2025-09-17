Подмосковные больницы получили еще 14 аппаратов для диагностики сосудов

В больницы Подмосковья поступило новое оборудование для проведения операций на сосудах. Технику приобрели в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Системы внутрисосудистой визуализации используют во время вмешательств, чтобы получить изображения высокой точности.

«В Подмосковье действует сеть региональных сосудистых центров, где пациентам с заболеваниями сердца и сосудов оказывается медицинская, в том числе высокотехнологичная, помощь. В этом году для таких центров мы закупили 18 современных систем внутрисосудистой визуализации на сумму более 430 миллионов рублей», — рассказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Работать уже начали 14 систем, в том числе в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте имени М. Ф. Владимирского, Жуковской, Королевской, Мытищинской, Сергиево-Посадской, Долгопрудненской и других больницах.

Еще четыре установят в медицинских учреждениях до конца года.

«Новое оборудование позволяет выявить протяженность поражения сосудов и коронарных артерий, степень их сужения, диаметр артерии, наличие тромбов, диссекций, что дает возможность имплантировать стент максимально оптимально и однозначно влияет на эффективность лечения», — пояснил заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Ступинской клинической больницы Петр Золотарев.