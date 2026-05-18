Подмосковные больницы получили еще 118 аппаратов ЭКГ и холтеров

Медицинские учреждения Московской области продолжают получать современное оборудование для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. С начала года в больницы региона передали почти 120 новых аппаратов для электрокардиографии и холтеровского мониторирования.

Эффективность лечения напрямую зависит от своевременного и точного выявления нарушений работы сердца.

«С начала года в 25 медицинских организаций поступило 118 аппаратов ЭКГ и холтеров на сумму более 87 миллионов рублей», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Новое оборудование уже передали в медучреждения Истры, Коломны, Реутова, Шаховской и других округов. Поставку техники осуществляют в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора Андрей Воробьев.

Пройти обследование жители Подмосковья могут по направлению лечащего врача. Запись доступна по номеру 122, через портал госуслуг в разделе «Здоровье», а также с помощью бота Дениса в «Максе» и приложения «Добродел Здоровье».