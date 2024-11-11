С начала года в больницы Московской области поступило более 70 аппаратов ИВЛ. Оборудование закупили для 23 больниц по поручению губернатора Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
«Аппараты ИВЛ применяются для оказания медицинской помощи пациентам, у которых по различным причинам нарушена функция дыхания», — прокомментировал исполняющий обязанности министра здравоохранения Московской области Максим Максимов.
По его словам, новое оборудование закупили на сумму почти в 250 миллионов рублей. До конца года планируется поставка еще 36 аппаратов ИВЛ.
Подмосковные больницы получили более 70 аппаратов ИВЛ в 2024 году
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