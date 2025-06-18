Подмосковные больницы получили 90 новых аппаратов для проверки зрения с января

С начала года в больницы Подмосковья поставили 90 единиц оборудования для диагностики и лечения офтальмологических заболеваний. В числе новых аппаратов ретинальные камеры, хирургические системы, лазеры и другая медтехника. Об этом сообщили в Минздраве МО.

«С начала года поставили уже 90 единиц офтальмологического оборудования на сумму почти 260 миллионов рублей. До конца года поступит еще 38 единиц такой техники», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Новые аппараты сделают процесс исследования быстрее и проще, а также позволят проводить более оперативное и эффективное лечение.

На данный момент медтехника поступила уже в 20 больниц региона. Среди них Видновская, Одинцовская, Люберецкая, МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского и другие.

В ведомстве также напомнили, что закупки осуществляются по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и поручению губернатора Андрея Воробьева.