Подмосковные больницы получили 8 новых аппаратов для рентгенов с начала года
Подмосковные медучреждения получили еще восемь аппаратов для проведения диагностики и лечения с начала года. Это техника для рентгенов и маммографы.
По словам главы регионального Минздрава Максима Забелина, медучреждения продолжают оснащать передовым оборудованием, чтобы повышать качество оказываемой помощи.
Так, новый аппарат для рентгенов заработал в хирургическом корпусе в Долгопрудном.
«В хирургическом корпусе Долгопрудненской больницы начал работу новый рентген-аппарат, на закупку которого было направлено более 29 миллионов рублей», — сказал министр.
На новом аппарате будут проводить исследования экстренным пациентам.