Подмосковные больницы получили 8 новых аппаратов для рентгенов с начала года

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

Подмосковные медучреждения получили еще восемь аппаратов для проведения диагностики и лечения с начала года. Это техника для рентгенов и маммографы.

По словам главы регионального Минздрава Максима Забелина, медучреждения продолжают оснащать передовым оборудованием, чтобы повышать качество оказываемой помощи.

Так, новый аппарат для рентгенов заработал в хирургическом корпусе в Долгопрудном.

«В хирургическом корпусе Долгопрудненской больницы начал работу новый рентген-аппарат, на закупку которого было направлено более 29 миллионов рублей», — сказал министр.

На новом аппарате будут проводить исследования экстренным пациентам.

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