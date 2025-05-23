Подмосковные больницы получили 25 новых аппаратов для рентгена с начала года

Больницы Подмосковья регулярно получают современную технику для более качественного обследования пациентов. С начала года в медицинских учреждениях региона начали работать 25 новых аппаратов для рентгена.

В общей сложности на приобретение устройств направили более 676 миллионов рублей.

«В частности, сегодня в Раменской больнице заработал один из них — на него было выделено свыше 22 миллионов рублей. Цифровые рентгены обладают минимальным лучевым воздействием, имеют более высокое качество изображения, а результат исследования доступен сразу после диагностики», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Оборудование приобрели по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» и поручению губернатора региона Андрея Воробьева.

Направление на исследование можно получить у лечащего врача. Запись на прием ведется по номеру 122, через раздел «Здоровье» на региональном портале госуслуг «Здоровье», а также через чат-бот Денис в Telegram.