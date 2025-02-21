Подмосковные больницы получили 2 новых аппарата для КТ

Новые компьютерные томографы начали работать в больницах Долгопрудного и Красногорска. На покупку аппаратов выделили почти 190 миллионов рублей.

Оборудование приобрели по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», а также по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«С начала года в медучреждениях региона заработали 14 единиц медтехники — маммографы, рентгены и сегодня два новых аппарата КТ», — уточнил заместитель председателя правительства региона — министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин.

По его словам, новый томограф стал для больницы Долгопрудного третьим. Он позволит существенно ускорить оказание помощи пациентам с различными патологиями.