Подмосковные больницы получили 18 новых аппаратов для рентгена с начала года

В больницах Московской области продолжают устанавливать современную технику, улучшающую диагностику. С начала 2025 года в медучреждениях региона начали действовать 18 новых аппаратов для рентгена.

В общей сложности на приобретение устройств выделили 505 миллионов рублей.

«Так, в отделении общей врачебной практики Электростальской больницы заработал новый рентген-аппарат, на закупку которого было направлено более 22 миллионов рублей», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Оборудование приобрели по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» и поручению губернатора Андрея Воробьева.

Получить направление на исследование можно у лечащего врача. Запись на прием ведется по номеру 122 или через раздел «Здоровье» на региональном портале госуслуг.