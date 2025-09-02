Подмосковные больницы получили 107 аппаратов УЗИ с начала года

Медучреждения Подмосковья продолжают оснащать современным оборудованием. С начала года они получили 107 новых аппаратов УЗИ.

Как рассказали в региональном Минздраве, аппараты УЗИ применяют в кардиологии, гинекологии, эндокринологии и других направлениях медицины.

«Ультразвуковая диагностика позволяет выявить на ранней стадии различные отклонения. С начала года мы поставили в больницы и поликлиники региона 107 аппаратов УЗИ, до конца года поступят еще 14. На их закупку было направлено более 1,3 миллиарда рублей», — заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Медтехнику получили 33 учреждения. Среди них больницы в Видном, Воскресенске, Одинцове и других муниципалитетов. Все оборудование закупили в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора Андрея Воробьева.