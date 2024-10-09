Подмосковные больницы получили 102 аппарата для реабилитации с января

Свыше 100 аппаратов для реабилитации поступило в подмосковные медучреждения с начала года. Еще 41 поставят до конца года.

С начала года технику для реабилитации поставили в Дубненскую и Солнечногорскую больницы. Это тренажеры для разработки суставов, комплекс для восстановления мелкой моторики, устройства для тренировки координации и многое другое. На оборудование потратили почти 60 миллионов рублей, рассказал министра здравоохранения региона Алексей Сапанюк.

«Реабилитация — один из ключевых этапов лечения пациентов, перенесших неврологические и сердечно-сосудистые заболевания, различные травмы и другие патологии. Благодаря проведению реабилитационных мероприятий, пациент может вернуться к привычной жизни», — сказал он.

Пройти реабилитацию на новом оборудовании можно бесплатно по полису ОМС. Для этого нужно направление врача.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о достижениях региона в сфере детской медицины. Благодаря открытию новых учреждений и программ поддержки врачей, в области удалось добиться заметных результатов.

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