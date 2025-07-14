Подмосковные больницы получат свыше 20 аппаратов С-дуга в этом году

Подмосковные медорганизации продолжают оснащать современным оборудованием для диагностики и лечения пациентов. Так, в региональные больницы запланировали поставить в этом году 24 передвижных аппарата С-дуга, сообщили в Минздраве МО.

Благодаря технике подобного вида хирурги могут получать рентгеновские снимки под различным углом прямо в операционной.

«В этом году в больницы региона уже поступило 22 единицы такого оборудования и еще две поступят до конца года. Всего на закупку медтехники было направлено почти 350 миллионов рублей», — отметил зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Аппараты уже передали в Долгопрудненскую, Клинскую, Химкинскую, Можайскую, Рузскую, Шатурскую и другие больницы. Закупка стала возможна благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.