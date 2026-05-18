Подмосковные боксеры завоевали 24 медали на межрегиональных соревнованиях

В подмосковной Балашихе с 11 по 17 мая прошли соревнования по боксу на призы заслуженного мастера спорта Дмитрия Двали. В турнире участвовали 96 спортсменов из 12 субъектов Центрального федерального округа и сборная Москвы.

Сборная Московской области завоевала 13 золотых, 6 серебряных и 5 бронзовых наград и заняла первое общекомандное место в неофициальном зачете. Среди юношей лучшими стали Матвей Дудоров, Иса Наматов, Богдан Бухов, Ярослав Лобанков, Тимур Тимирбаев и Сергей Курочкин. Среди девушек награды высшей пробы завоевали Кристина Григорьева, Марина Смольянова, Полина Волчкова, Елизавета Алейникова, София Зонтикова, Дарья Норкина и Альбина Юсупова.

По итогам соревнований 13 подмосковных боксеров завоевали путевки на финальный этап XIII летней спартакиады учащихся России 2026 года, который пройдет в Сыктывкаре.

Почетные гости, такие как Герой Российской Федерации Иван Клещерев, заслуженный мастер спорта Александр Лебзяк, олимпийский чемпион Александр Поветкин и другие, награждали призеров.