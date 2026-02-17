Подмосковные боксеры завоевали 13 медалей на всероссийских соревнованиях
Сборная Подмосковья выиграла 13 медалей на всероссийских соревнованиях по боксу среди мужчин 19-40 лет памяти Ю. Капитонова, В. Кузина и А. Д. Щедеркина. Они завоевали шесть золотых, одну серебряную и пять бронзовых наград.
Победителями турнира стали Володя Мнацаканян, Фикрат Мухаметзянов, Константин Опольский, Сергей Оганисян, Михаил Усов и Андрей Воеводин. Егор Никитин завоевал серебро, а бронза досталась Вячеславу Колясникову, Никите Рогову, Даниилу Хоружиему, Базургу Авджамилову, Егору Горшкову и Максиму Максимову.
Шесть представителей Подмосковья, получивших золото, выступят на чемпионате России.
Соревнования проходили в Люберцах с 9 по 14 февраля в рамках федеральной программы «Спорт России». В них участвовали 128 человек.