Подмосковные боксеры заняли первое место на всероссийском турнире «Кубок Победы»

Подмосковные боксеры составе команды ЦФО «Тула» стали победителями всероссийского командного турнира «Кубок Победы». Как отметили в министерстве физической культуры и спорта — это первая победа спортсменов в подобных соревнованиях.

Бои длились по три минуты в четырех раундах. В каждой команде выступали по пять спортсменов. В составе команды сборной ЦФО на ринг вышли Виталий Бойцов из Балашихи, Борис Шикунов из Подольска и Святослав Тетерин из Люберец.

«Непросто быть тем спортсменом, от которого зависит исход финала. Взял себя в руки и знал, что соперник очень сильный, мы боксировали с ним дважды. У нас были сложные встречи, и я одерживал победы. Поэтому сегодня понимал, что в третий раз тоже буду сильнее. Команда Кама дважды выигрывала турнир, и сегодня я нарушил эту традицию», — рассказал Тетерин.

В ведомстве отметили, что суперфинал масштабного командного турнира по боксу стал частью спортивной программы на Петербургском международном экономическом форуме.

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