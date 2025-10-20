Подмосковные боксеры выиграли золотые медали на чемпионате мира в Рио-де-Жанейро

Второй клубный чемпионат мира по боксу CISM прошел в Рио-де-Жанейро с 14 по 19 октября. На соревнованиях Подмосковье представили два спортсмена — Константин Опольский и Володя Мнацаканян. Они выступали в команде ЦСКА.

Опольский — студент четвертого курса исторического факультета Государственного гуманитарно-технологического университета. Он входит в сборную страны. Мнацаканян же — выпускник вуза прошлого года. Также подмосковный боксер является бронзовым призером чемпионата мира среди военнослужащих, серебряным призером клубного чемпионата мира, победителем игр БРИКС и чемпионом России.

На прошедших соревнованиях оба спортсмена показали высокий уровень мастерства, став лидерами в своих весовых категориях: Константин — до 63,5 килограмма, а Володя — до 52.

Как отметили в Минспорте Московской области, международный совет военного спорта (CISM) был основан 18 февраля 1948 года во Франции. Сейчас он входит в число крупнейших междисциплинарных спортивных организаций мирового масштаба.