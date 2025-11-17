Подмосковные боксеры выиграли две золотые медали на всероссийских соревнованиях

Боксеры из Московской области завоевали две золотые медали на всероссийских соревнованиях «Кубок Н. А. Никифорова-Денисова, памяти почетного президента АИБА». Турнир проводился среди юношей и юниоров 16-17 лет.

Владимир Орлов из Королева боролся в весовой категории 48 килограммов. В финале ему удалось победить соперника из Иркутской области и подняться на высшую ступень пьедестала.

Второе золото принес подмосковной команде Артур Мосоян из Химок, он выступал в весовой категории 67 килограммов. Спортсмен был сильнейшим четыре боя и смог отличиться в финале, нанеся поражение представителю Тамбовской области.

Оба парня вошли в состав национальной сборной на 2026 год, а Владимира Орлова по итогам турнира признали лучшим боксером соревнований.

В Минспорте Московской области напомнили, что турнир проходил с 8 по 16 ноября 2025 года в Санкт-Петербурге в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России». Его участниками стали 214 спортсменов из 44 регионов страны.