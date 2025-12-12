Подмосковные боксеры выиграли 6 медалей на международном турнире

Подмосковные спортсмены выиграли шесть медалей на международном турнире по боксу памяти Героя Советского Союза В. Ливенцева. Они завоевали три золота и три бронзы.

Как рассказали в региональном Минспорте, золото в категории 57 килограммов получил Виталий Бойцов из Балашихи. В финальном поединке он одолел соперника из Белоруссии.

Еще одну золотую медаль выиграл Константин Опольский из Ногинска. В завершающем сражении он также победил представителя Белоруссии.

Сергей Оганисян из Люберец также стал лучшим.

Бронзовые медали получили Арцруни Хачатрян из Подольска, Алексей Семыкин из Электростали и Иван Кутырин из Коломны.

Турнир проходил в Минске со 2 по 8 декабря. В нем участвовали представители Белоруссии, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.