Подмосковные боксеры выиграли 5 медалей на чемпионате мира в Бразилии

Подмосковные спортсмены в составе сборной России выиграли две золотые и три серебряные медали на чемпионате мира по боксу. Турнир, в котором приняли участие 74 боксера из 11 стран мира, прошел с 5 по 11 ноября в Бразилии.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, Константин Опольский из Ногинска и Алексей Семыкин из Электростали заняли первые места.

Серебро завоевали Владимир Мнацаканян из Ногинска, Юрий Двали из Балашихи и Михаил Усов из Подольска.

В ведомстве добавили, что всего сборная России выиграла 12 медалей — четыре золотые, семь серебряных и одну бронзовую.

По результатам соревнований российских боксеры заняли второе общекомандное место. Первыми стали спортсмены из Бразилии, а третье место досталось сборной Мексики.