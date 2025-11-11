Подмосковные боксеры выиграли 4 медали на молодежном чемпионате Европы

В Ереване с 1 по 10 ноября прошло первенство Европы по боксу U-19. Боксеры из Подмосковья выиграли на соревнованиях четыре медали.

Победу в юниорской возрастной категории 17-18 лет одержала спортсменка из Королева Арина Варсанян. В решающем поединке она взяла верх над участницей из Сербии Дуней Вуксич.

Второе золото для команды выиграл Худобахш Авджамилов из Балашихи. В финальном бою в категории «юниоры 19-22 года» он уверенно победил Ареса Хакобяна из Армении.

«Это мой первый международный турнир такого масштабного уровня. Очень долго ждал выход на международную арену. Впечатления ожидаемы, и я очень долго этому шел, целых 10 лет. Получилось только сейчас попасть, а мне уже 22 года. Всему свое время, поэтому я рад представлять нашу страну», — прокомментировал спортсмен свое выступление.

Серебряными призерами в соревнованиях юниоров 17-18 лет стали два представителя Подольска. Арсений Жильцов уступил в финале боксеру из Армении Вагарашаку Каяну, а его земляк Михаил Усов также завоевал серебро, проиграв в решающем поединке Растко Симичу из Сербии.

Сборная России выиграла на соревнованиях в общей сложности 38 медалей.

Участие в турнире приняли свыше 250 спортсменов из 25 стран мира.