Подмосковные боксеры выиграли 3 медали на международных соревнованиях

Международные соревнования по боксу памяти Героя Советского Союза Константина Короткова состоялись в Хабаровске с 14 по 19 апреля. Спортсмены из Московской области завоевали три награды.
Золотые медали выиграли боксер из Ногинска Володя Мнацаканян в весовой категории 48 килограммов и спортсмен из Подольска Михаил Усов в весовой категории 80 килограммов. Бронза досталась жительнице Клина Любови Макеевой, которая продемонстрировала мастерство в весе 57 килограммов.
Сборная России на соревнованиях состояла из 19 боксеров. В общей сложности в турнире приняли участие 150 спортсменов из 16 стран мира.
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