Подмосковные боксеры выиграли 3 медали на международном турнире

Международный турнир по боксу «Евразийский кубок „Даурия“» среди юниоров 17-18 лет прошел в Чите с 8 по 13 сентября. Спортсмены из Подмосковья выиграли на соревнованиях три медали.

Лучшим в весовой категории 48 килограммов стал боксер из Королева Владимир Орлов, который выполнил норматив мастера спорта по итогам турнира.

Представитель Подольска Арсений Жильцов и участник из Чехова Ян Богданов выиграли серебро в категориях 54 и 90 килограммов соответственно.

На турнире выступили 150 спортсменов из 19 стран мира, в том числе из России, Белоруссии, Узбекистана, Казахстана, Армении, Азербайджана, Китая, Монголии и ЮАР.

Состязания провели на арене «Мегаполис-Спорт».