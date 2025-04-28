Подмосковные боксеры выиграли 21 медаль на всероссийских соревнованиях

Всероссийские соревнования по боксу на призы чемпиона мира среди военнослужащих, чемпиона Европы Дмитрия Двали прошли с 22 по 26 апреля в Балашихе. Спортсмены из Подмосковья заняли на турнире первое общекомандное место.

Золотые медали выиграли Игорь Минченко, Дмитрий Кравцов, Ярослав Лобанков, Дмитрий Волков, Сергей Курочкин, Артем Мардоян, Арсений Никифоров и Руслан Кайбелев.

Серебро завоевали шесть спортсменов из Московской области, а бронзу — еще семь.

Специальным призом за лучшую технико-тактическую подготовку наградили боксера Дмитрия Кравцова из Ногинска. Победители и призеры соревнований также выполнили норматив на получение звания «Кандидат в мастера спорта».

В турнире приняли участие более 188 спортсменов из 32 субъектов России. Они состязались в 13 весовых категориях.