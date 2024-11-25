Подмосковные боксеры выиграли 11 медалей на всероссийских соревнованиях

Боксеры из Московской области завоевали 11 медалей на всероссийских соревнованиях памяти заслуженного тренера СССР Грекова. Турнир провели среди юношей 13 лет, о чем рассказали в Минспорте Подмосковья.

Победителями соревнований в своих весовых категориях стали Богдан Бухов из Ивантеевки, Артем Соколов из Химок и Владислав Кутний из Истры.

В копилке Подмосковья оказались три золотые, одна серебряная и семь бронзовых наград.

Бронзовыми призерами в разных весовых категориях стали Матвей Дудоров, Игорь Баранов и Матвей Баланов из Чехова, Иван Кириллов из Ивантеевки, Марк Тимирбаев из Лосино-Петровского, Владислав Прокопов из Волоколамска и Игнат Шаповал из Раменского.

Победители соревнований получили путевки на первенство России среди юношей 13-14 лет, которое состоится в 2025 году.