Подмосковные боксеры выиграли 11 медалей на всероссийских соревнованиях

Боксеры из Московской области завоевали 11 медалей на всероссийских соревнованиях памяти заслуженного тренера СССР Грекова. Турнир провели среди юношей 13 лет, о чем рассказали в Минспорте Подмосковья.
В копилке Подмосковья оказались три золотые, одна серебряная и семь бронзовых наград.
Победителями соревнований в своих весовых категориях стали Богдан Бухов из Ивантеевки, Артем Соколов из Химок и Владислав Кутний из Истры.
Второе место завоевал Илья Штырков из Наро-Фоминска.
Бронзовыми призерами в разных весовых категориях стали Матвей Дудоров, Игорь Баранов и Матвей Баланов из Чехова, Иван Кириллов из Ивантеевки, Марк Тимирбаев из Лосино-Петровского, Владислав Прокопов из Волоколамска и Игнат Шаповал из Раменского.
Победители соревнований получили путевки на первенство России среди юношей 13-14 лет, которое состоится в 2025 году.
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