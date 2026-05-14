Подмосковные боксеры отличились на первенстве России среди юниоров

Спортсмены из Московской области показали отличные результаты на первенстве России по боксу среди юниоров 17–18 лет в Калининграде. По сообщению пресс-службы министерства физической культуры и спорта Подмосковья, три медали отправились в копилку региона.

Золотые награды завоевали Владимир Орлов и Артур Мосоян. Орлов выступал в весовой категории 51 кг, проведя четыре поединка. В финальном бою он одержал победу над представителем Кемеровской области единогласным решением судей. Помимо золотой медали, спортсмен был награжден специальным призом «За лучшую технико-тактическую подготовку».

Артур Мосоян из Химок выступал в категории 67 кг. Проведя четыре боя, в финале раздельным решением судей он оказался сильнее спортсмена из Краснодарского края.

Бронзовую медаль завоевал Давид Карабабаев из Чехова в весовой категории 63,5 кг. Спортсмен провел три поединка, в полуфинале уступив представителю Белгородской области.

Первенство России проходило в Калининграде со 2 по 13 мая в рамках государственной программы «Спорт России». В турнире приняли участие 273 спортсмена из 63 регионов страны. Соревнования такого уровня являются важным этапом отбора в юниорскую сборную России для участия в международных турнирах, включая первенство Европы и мира.