Подмосковные боксеры выиграли 6 медалей на Кубке России имени Олега Саитова

Спортсмены из Московской области успешно выступили на Кубке России по боксу, который был посвящен двукратному олимпийскому чемпиону Олегу Саитову. Они завоевали шесть медалей: две золотые, одну серебряную и три бронзовые.

Золотых медалей удостоились боксеры из Ногинска: Володя Мнацаканян в весовой категории до 48 кг и Константин Опольский в весовой категории до 60 кг. Серебряную медаль выиграл Михаил Усов из Подольска в весовой категории до 86 кг.

Бронзовыми призерами стали Виталий Бойцов из Балашихи в весовой категории до 57 кг, Алексей Семыкин из Электростали в весовой категории до 75 кг и Егор Плоцын из Одинцово в весовой категории до 92 кг.

Все спортсмены являются представителями Центра спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области. Они продемонстрировали высокий уровень подготовки и умение бороться до конца.

Соревнования проводились среди восьмерок сильнейших боксеров России. Победители Кубка получили путевки на предстоящие международные старты от World Boxing.

Кубок России имени двукратного олимпийского чемпиона Олега Саитова проходил с 19 по 22 марта в Самаре в рамках государственной программы «Спорт России». В соревнованиях приняли участие 102 спортсмена из 42 регионов РФ.