Подмосковные бойцы СВО 52 тысячи раз воспользовались онлайн-сервисами с января

Информационный раздел «Участникам СВО и их семьям» на региональном портале госуслуг Подмосковья с начала года посетили свыше 52 тысяч раз. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

На онлайн-странице собраны сведения о доступных льготах, порядке их оформления и необходимых контактах для участников специальной военной операции и их близких.

Здесь представлена информация о работе госфонда «Защитники Отечества», центра социально-медицинской реабилитации «Ясенки», муниципальных центров помощи и военных комиссариатов.

Дополнительно пользователи могут воспользоваться помощью цифрового ассистента — чат-бота «Соцуслуги Подмосковья». Для консультации следует перейти по ссылке, выбрать пункт «Меры поддержки участников СВО», нажать кнопку «Начать» и отметить интересующий вопрос из списка.

Помимо цифровых сервисов, в регионе действует горячая линия психологической поддержки для бойцов и их семей. За консультацией можно обратиться по телефону 122, добавочный номер 6.