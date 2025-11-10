Подмосковные бобслеисты выиграли пять медалей на Кубке России

Подмосковные бобслеисты выиграли еще три медали в финале Кубка России. Они получили два золота и одну бронзу.

Как рассказали в региональном Минспорте, всего в активе сборной уже три золотые и две бронзовые медали.

Первое место в состязаниях женских двухместных экипажей заняли Нина Клименко и Снежана Трофимец. Они обошли пару соперниц из Краснодарского края и Орловской области, а также дуэт бобслеисток Красноярского и Краснодарского краев

В соревнованиях четырехместных мужских экипажей лучший результат показал квартет Ростислава Гайтюкевича, Александра Ефимова, Алексея Лаптева и Павла Травкина. Второе место в этой дисциплине также заняли представители Подмосковья Данила Курилин и Даниил Кулешов, которые выступали в четверке вместе со спортсменами Краснодарского и Красноярского краев.

Ранее золото получили Ростислав Гайтюкевич и Александр Ефимов, а Степан Дубинко и Алексей Лаптев завоевали бронзу.

Соревнования проходили в Сочи с 1 по 8 ноября в рамках федеральной программы «Спорт России».