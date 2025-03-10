Подмосковные бобслеисты выиграли 2 медали на первенстве России

В Сочи с 6 по 9 марта состоялось первенство России до 27 лет по бобслею. Спортсмены из Подмосковья выиграли на турнире золотую и серебряную медали.
Первое место в соревнованиях двухместных экипажей среди юниорок заняла жительница Московской области Снежана Трофимец, которая выступала в паре со спортсменкой из Краснодарского края Анастасией Макаровой.
В аналогичной дисциплине среди юношей серебряную медаль получил экипаж, состоявший из Степана Дубинко и Владислава Скулина. Оба бобслеиста представляли Подмосковье.
Турнир провели по государственной программе «Развитие физической культуры и спорта».
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