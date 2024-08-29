Подмосковные библиотеки проведут День открытых дверей 31 августа

День открытых дверей проведут в подмосковных библиотеках 31 августа. В них пройдут мастер-классы, лекции и многое другое.

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, в центральной библиотеке Красногорска пройдут мастер-классы от художников, музыкантов и ремесленников, а также ярмарка и концерт.

В библиотеке № 1 в Одинцове представят постановку по повести Железникова «Чучело», презентуют новые проекты и кружки. Желающие смогут научиться рисовать и наносить аквагрим.

В Серебряных прудах расскажут об истории округа, а также проведут встречу с писателем и краеведом Алексеем Волоковым.

Мини-фестиваль с презентацией студий и кружков проведут в Дмитрове. Там состоится чайная церемония, мастер-классы по каллиграфии и занятия по робототехнике.

Узнать подробнее о программах можно на официальных ресурсах учреждений.

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