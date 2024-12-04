Подмосковные библиотеки поделились опытом работы с делегацией из Твери

Делегация Калининского округа Твери посетила Подмосковье, чтобы ознакомиться с работой местных библиотек и культурно-досуговых учреждений. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Директор Московской губернской библиотеки Елена Замышляйченко провела для тверских коллег экскурсию, рассказав о развитии библиотечной сети Подмосковья и достижениях каждого учреждения. Делегация посетила Центральную городскую библиотеку имени Королева в Коломне, где сотрудники библиотеки имени Маршака поделились опытом внедрения приложения «МОе Подмосковье» и работы в едином электронном каталоге.

Помимо библиотек, делегация изучила работу домов культуры. Во Дворце культуры «Яуза» в Мытищах представители Подмосковья рассказали о ребрендинге и проектах для молодежи и родителей.

В поселке Деденево гости увидели успешные практики сельских учреждений, включая работу с детьми, праздники и выставки, а в Центральном дворце культуры «Созвездие» в Дмитрове делегация познакомилась с организацией фестивалей и завершила визит экскурсией в Дмитровский кремль.