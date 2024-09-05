Подмосковные библиотеки подали заявки на гранты в президентский фонд культурных инициатив

Библиотеки Московской области подали 10 заявок на получение грантов в президентский фонд культурных инициатив. Свои проекты представили организации Солнечногорска, Луховиц, Воскресенска и Лотошина.

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, темы проектов охватывают различные вехи российской истории и не только. Это «Личные истории забытого сражения», «В поисках сыра князей Мещерских», «Луховицкие огуречники: от опупыша до жеребца» и другие.

Курс учебного центра Губернской библиотеки «От идеи до реализации» помогает библиотекам найти идею, оформить ее в проект и выиграть конкурс.

«За последние три года 20 проектов библиотек получили финансовую поддержку не только от президентского фонда культурных инициатив, но и от других грантовых программ», — пояснили в ведомстве.

Заявки на грантовую поддержку проектов в сфере культуры, искусства и креативных индустрий можно подать до 10 сентября.

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