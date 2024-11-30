Подмосковные биатлонисты завоевали серебро на первом этапе Кубка России по биатлону
Подмосковные биатлонисты выиграли серебряные медали на первом этапе Кубка России в одиночной эстафете. Турнир проходит в Ханты-Мансийске с 29 по 1 декабря.
Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, эстафета прошла в формате женской гонки на шесть километров и мужской на 7,5.
Тандем Кристины Павлушиной и Алексей Зубарева занял второе место. На первом месте команда из Свердловской области, на третьем — биатлонисты из Белоруссии.
Турнир проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
Два грузовика столкнулись на Филатовском шоссе в Москве
Действие полиса ОСАГО расширят на территорию Белоруссии
Фестиваль физкультуры учащихся воскресных школ прошел в Щелкове
Появилась модель ядерного удара США по России, Китаю и Северной Корее
Пушилин рассказал о состоянии шахт на освобождаемых территориях в ДНР
Жителям Мытищ напомнили о преимуществах онлайн-собраний собственников жилья
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте