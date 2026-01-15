Подмосковные биатлонисты выступят в составе сборной России на Кубке Содружества

Финал Кубка Содружества по биатлону пройдет в Мурманске в начале апреля. Подмосковье в составе сборной России представят три участника.

Свое мастерство покажут Кристина Резцова, Анастасия и Саид Каримулла Халили, которые занимаются в областном центре олимпийских видов спорта.

На первом этапе соревнований Анастасия Халили выиграла серебро. Тогда участники прошли дистанцию на лыжероллерах.

Кристина Резцова стала второй на первом этапе, а также получила бронзовую медаль на втором. В рамках третьего этапа состязаний она стала обладательницей двух золотых и одной бронзовой медалей.

Российскую команду на турнире представляют 18 женщин и 18 мужчин.