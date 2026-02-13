Подмосковные биатлонисты выиграли еще 3 медали на этапе Кубка Содружества в Сочи

Подмосковные битлонисты выиграли три награды на пятом этапе Кубка Содружества в Сочи в дисциплине «гонка преследования». Они завоевали золото, серебро и бронзу.

Как рассказали в региональном Минспорта, победителем в мужских соревнованиях на дистанции 12,5 километра стал Саид Каримулла Халили. Второе место досталось Кириллу Бажину, третье — Даниилу Серохвостову.

В женских соревнованиях на 10 километров второе и третье места взяли Анастасия Халили и Кристина Резцова. Победителем стала Наталья Шевченко.

Всего в копилке региона три золота, два серебра и две бронзы.

Ранее победу в мужском спринте одержал Саид Каримулла Халили. Бронзу в этой же дисциплине взял представитель Подмосковья Роман Сурнев. В женском спринте первое место досталось Анастасии Халили, а серебро — Кристине Резцовой.

Соревнования проходят с 11 по 15 февраля в Сочи. В них принимают участие более 100 лучших биатлонистов России и Белоруссии.