Подмосковные биатлонисты выиграли 5 медалей на чемпионате России

Спортсмены, представляющие Московскую область, достойно проявили себя на национальном первенстве по биатлону, сумев подняться на пьедестал почета пять раз. Соревнования проходят в Тюмени с 14 по 22 марта.

В мужском спринте на дистанции 10 километров убедительную победу одержал Саид Каримулла Халили из Истры. Серебряную медаль получил представитель Новосибирской области, а замкнул призовую тройку биатлонист из Тюмени.

У женщин в аналогичной дисциплине, но на дистанции 7,5 километра, бронзовую награду завоевала истринская спортсменка Анастасия Халили. Золото и серебро в этой гонке достались соперницам из Свердловской области.

В гонках преследования подмосковные биатлонисты вновь оказались сильнейшими. Саид Каримулла Халили повторил свой успех, финишировав первым и опередив конкурентов из Свердловской и Новосибирской областей.

Среди женщин золотую медаль завоевала Анастасия Халили, а ее землячка Кристина Резцова стала обладательницей серебра. Третье место досталось биатлонистке из Свердловской области.

Чемпионат проводят в рамках государственной программы «Спорт России».