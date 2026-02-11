Подмосковные биатлонисты выиграли 4 медали на Кубке Содружества в Сочи

С 11 по 15 февраля в Сочи проходит пятый этап Кубка Содружества по биатлону. Спортсмены из Подмосковья выиграли на соревнованиях четыре медали.

В спринте на 10 километров среди мужчин лучшим стал Саид Каримулла Халили, преодолевший дистанцию за 24 минуты 30 секунд. Он не допустил ни одной ошибки на двух огневых рубежах.

Бронзовую награду в этой дисциплине выиграл Роман Сурнев. Оба спортсмена представили Истру.

В женском спринте на 7,5 километра отличились еще две участницы из округа. Золотую медаль получила Анастасия Халили с результатом 21 минута 53 секунды, а серебряную — Кристина Резцова, которая отстала от победительницы на 10,9 секунды.

Соревнования проходят в олимпийском лыжно-биатлонном комплексе «Лаура». За награды в четырех дисциплинах ведут борьбу более 100 лучших биатлонистов России и Белоруссии.