Подмосковные биатлонисты выиграли 12 меделей на этапе Кубка Содружества в Сочи

Подмосковные биатлонисты выиграли 12 медалей на пятом этапе Кубка Содружества в Сочи. В финальные дни они завоевали два золота, два серебра и бронзу.

Как рассказали в ргеиональном Минспорте, в командном спринте среди мужчин золото выиграл Саид Каримулла Халили в тандеме с Кириллом Бажиным. В этой же дисциплине бронзу взяли Роман Сурнев и Кирилл Стрельцов.

В женском командном спринте лучший результат показали Кристина Резцова и Наталия Шевченко.

Также Саид Каримулла Халили и Кристина Резцова стали серебряными призерами в мужском и женском масс-стартах на 15 километрах и 12,5 километра соответственно.

Ранее золотые медали выиграл Саид Каримулла Халили, бронзу взял Роман Сурнев, а Анастасия Халили заняла первое место. Так, в копилке региона оказалось 12 наград.

Пятые этап Кубка проходил с 9 по 16 февраля в Сочи.