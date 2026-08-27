Подмосковные биатлонисты выиграли 10 медалей на первенстве ЦФО

Подмосковные биатлонисты выиграли 10 наград на первенстве ЦФО в деревне Демино. Сореванования проходят с 23 по 27 августа.

Чемпионками среди девушек 15–16 лет стали Екатерина Иванова и Полина Чурилова (Павловский Посад). Серебро взяли София Чернова (Краснознаменск), Елена Акимова (Пушкино) и Дмитрий Хайбрахманов (Истра) — последний отличился в кроссе-спринте на 3,6 километра.

Бронзовыми призерами признаны Дарья Щербакова (Павловский Посад), Захар Карташкин (Пушкино), Мария Резцова (Пушкино), а также Сергей Кислов и Даниил Ковалев (Истра). Ковалева наградили за роллер-гонку на 12,5 километра.

Турнир стал важным этапом отбора на первенство России среди юниоров. Соревнования проходят в рамках госпрограммы «Спорт России».