В завершающих соревнованиях чемпионата России по биатлону спортсмены из Подмосковья завоевали две медали в дисциплине «марафон». Саид Каримулла Халили одержал победу среди мужчин, а Анастасия Халили — среди женщин, как сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

За весь чемпионат сборная региона заработала 17 наград. В числе первых медали завоевали Анастасия Зырянова и Рустам Каюмов, которые взяли серебро в одиночной смешанной эстафете в Ижевске в январе.

Саид Каримулла Халили показал выдающиеся результаты в мужском спринте в Тюмени, завоевав золото. В женском спринте Анастасия Халили стала бронзовым призером, а в финале соревнований в суперспринте среди женщин завоевала серебряную медаль.

В женском масс-старте на 12,5 км Анастасия Халили завоевала серебро. Саид Каримулла Халили принес команде золото в мужских соревнованиях в Тюмени и бронзу в Ижевске в масс-старте на 15 км.

По итогам чемпионата в копилке сборной Подмосковья девять золотых, шесть серебряных и две бронзовых медали. Чемпионат России по биатлону проходил с 8 января по 29 марта 2026 года в Ижевске, Тюмени и Увате в рамках федеральной программы «Спорт России».

