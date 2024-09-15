Подмосковные биатлонистки выиграли эстафету на чемпионате России

Подмосковные спортсменки выиграли эстафету четыре по шесть километров на чемпионате России по летнему биатлону. Соревнования прошли в Красноярске с 12 по 15 сентября.
«Выиграли эстафету в летнем биатлоне. Впервые в истории! Анастасия Зырянова, Полина Шевнина, Кристина Резцова и Анастасия Халили — молодцы!» — отметил министр физической культуры и спорта региона Дмитрий Абаренов.
На втором месте — сборная Свердловской области, а третье место досталось биатлонисткам из Ханты-Мансийского автономного округа.
Соревнования прошли в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».