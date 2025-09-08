Подмосковные биатлонистки выиграли 3 медали на международных соревнованиях

Первый этап международных соревнований по биатлону «Кубок Содружества» прошел в Сочи с 1 по 8 сентября. Спортсменки из Подмосковья выиграли на турнире три серебряные медали.

Второе место в женской одиночной эстафете заняла Кристина Резцова из Истры в тандеме с Викторией Метеля.

На дистанции 10 километров в гонке преследования серебро взяла ее землячка Анастасия Халили. В первый день турнира она выиграла медаль того же достоинства в женском спринте на дистанции 7,5 километра.

Участие в первом этапе международных состязаний приняли команды из России и Белоруссии – в общей сложности более 100 спортсменов.

Еще пять этапов Кубка проведут с декабря по апрель в Ханты-Мансийске, Чайковском, Раубичах и Мурманске, а с 11 по 15 февраля турнир вновь примет Сочи.