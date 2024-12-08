Подмосковные биатлонистки стали призерами масс-старта этапа Кубка России

Спортсменки из Московской области Анастасия Халили и Полина Шевнина завоевали золотую и бронзовую медали в женском масс-старте на дистанции 12 километров. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

Анастасия Халили допустила четыре промаха на огневых рубежах, но смогла показать лучшее время гонки. Второй результат продемонстрировала Светлана Миронова из Свердловской области, совершившая два промаха и финишировавшая с отставанием в 8,6 секунды от Халили.

Полина Шевнина, еще одна представительница Московской области, замкнула тройку призеров. На четвертом огневом рубеже она допустила три промаха и отставала от лидера более чем на 25 секунд, однако смогла сократить разрыв до 12,9 секунды и финишировала третьей, опередив Викторию Сливко из Тюменской области в борьбе за медаль.

Женский масс-старт на 12 километров прошел 8 декабря в Ханты-Мансийске в рамках второго этапа Кубка России по биатлону.