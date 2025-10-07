Подмосковные баскетболисты и тренеры выиграли 2 медали на Играх стран СНГ

Сразу две золотые медали завоевали спортсмены и тренеры из Подмосковья, вошедшие в составы мужской и женской сборных России U-17 по баскетболу 3×3 на Играх стран СНГ в Азербайджане. В активе спортсменов из региона уже 15 наград соревнований.

Сборная России уверенно прошла групповой этап, разгромив соперников из Таджикистана со счетом 21:1, Киргизии — 21:4 и Азербайджана — 21:8.

В полуфинале команда обыграла Узбекистан с результатом 18:9, а в финале встретилась со спортсменами из Белоруссии. В матче за золото сборная полностью контролировала ход игры и завершили встречу победой — 21:8.

За мужскую сборную выступали учащиеся подмосковного Центра спортивной подготовки № 5, игроки команды «ЦСП-Химки-2» Кирилл Каштанов, Тимофей Шошин и Сергей Чигишов, а также Никита Симаев.

Не менее впечатляющим получилось выступление женской сборной России под руководством тренера из Московской области Олеси Абрамовской.

На групповом этапе команда одержала победы над Узбекистаном (16:14), Белоруссией (21:15) и Казахстаном (20:7), уступив лишь хозяйкам турнира — сборной Азербайджана — 18:19. Однако это не помешало россиянкам выйти в плей-офф и вновь встретиться в полуфинале с командой из Белоруссии и повторить успех со счетом 21:15.

В решающем поединке против Азербайджана, которому они ранее уступили в группе, подопечные Олеси Абрамовской взяли верх и со счетом 19:13 выиграли золотые медали.

В штабе обеих сборных также работали тренер Khimki Power Даниил Абрамовский и массажист Владимир Алексеев.

Соревнования по баскетболу 3×3 прошли в Азербайджане 5 и 6 октября. В этом году в Играх принимают участие представители 13 стран. Подмосковье представляют более 20 спортсменов.